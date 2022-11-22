Иркутск, 22 ноября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Иркутской области все 42 муниципальных образования стали участниками программы «Пушкинская карта». Как сообщили 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. это 221 учреждение, в их числе областные, муниципальные учреждения культуры и коммерческие структуры — кинотеатры, картинные галереи, планетарий.

Министерство культуры Забайкалья Пушкинская карта

«В Иркутской области «Пушкинской картой» пользуются 130 тысяч человек или 61% от количества жителей региона в возрасте от 14 до 23 лет. По этому показателю мы входим в тройку лидеров в Сибирском федеральном округе. Нужно понять, почему остальные ребята не оформляют карту, сделать для них больше интересных мероприятий, а также создать условия для использования карты у жителей небольших населённых пунктов», — пояснил губернатор Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Пушкинская карта» запущена в России осенью 2021 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. По этой программе молодые граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут приобретать билеты в театры, музеи, филармонии, кинотеатры и другие учреждения культуры. Лимит карты на 2022 года составляет 5000 рублей. Общее число организаций-участников уже достигло восьми тысяч.

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