В боевых действиях в ходе спецоперации погибли четверо жителей Сахалина
В ходе специальной военной операции в защиту Донбасса погибли четверо жителей Сахалина
Южно-Сахалинск, 22 ноября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В зоне боевых действий специальной военной операции в защиту Донбасса погибли ещё четверо жителей Сахалина. Скорбную новость в своём телеграм-канале 22 ноября сообщил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.
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Погибли сержант Дрямин Эдуард Олегович из Корсаковского района, сержант Бехтин Александр Александрович из Холмского района, старший сержант Огнев Алексей Владимирович и рядовой Болдырев Иван Михайлович из Южно-Сахалинска.
«В наших сердцах они навсегда останутся героями, до конца исполнившими долг перед Родиной. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал Лимаренко.
Губернатор Сахалина отметил, что семьям погибших военнослужащих будет оказана помощь и поддержка.
Как сообщало ИА REGNUM, пособника киевских боевиков, признавшегося в том, что он спонсировал вооружённые формирования киевского террористического режима, задержали в Запорожской области правоохранители.