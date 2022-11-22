Южно-Сахалинск, 22 ноября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В зоне боевых действий специальной военной операции в защиту Донбасса погибли ещё четверо жителей Сахалина. Скорбную новость в своём телеграм-канале 22 ноября сообщил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Скорбь

Читайте также: В Запорожской области задержан «спонсор» киевских боевиков

Погибли сержант Дрямин Эдуард Олегович из Корсаковского района, сержант Бехтин Александр Александрович из Холмского района, старший сержант Огнев Алексей Владимирович и рядовой Болдырев Иван Михайлович из Южно-Сахалинска.

«В наших сердцах они навсегда останутся героями, до конца исполнившими долг перед Родиной. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал Лимаренко.

Губернатор Сахалина отметил, что семьям погибших военнослужащих будет оказана помощь и поддержка.

Телеграм-канал губернатора Сахалина Валерия Лимаренко В зоне боевых действий специальной военной операции в защиту Донбасса погибли ещё четверо жителей Сахалина

Как сообщало ИА REGNUM, пособника киевских боевиков, признавшегося в том, что он спонсировал вооружённые формирования киевского террористического режима, задержали в Запорожской области правоохранители.