Москва, 22 ноября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб «Спартак» подписал контракт с защитником Максимом Чудиновым. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ХК «Спартак» Эмблема ХК «Спартак»

Отмечается, что соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона 2022/23.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября «Ак Барс» расторг контракт с Чудиновым. В составе казанской команды в нынешнем сезоне он сыграл в семи матчах и отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-3».