Екатеринбург, 22 ноября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Главой министерства образования и молодёжной политики Свердловской области переназначен Юрий Биктуганов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Указ о переназначении министра образования 22 ноября подписал губернатор Евгений Куйвашев. Отметим, Биктуганов занимает этот пост с 2011 года.

Напомним, в сентябре 2022 года после выборов губернатора правительство сложило полномочия перед избранным главой региона. Биктуганову удалось сохранить пост в команде Куйвашева.