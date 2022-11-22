Самара, 22 ноября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Контракты на сумму 75 млн долларов были подписаны в ходе визита членов делегации Узбекистана в Самарскую область. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

На прошлой неделе Самарскую область посетила делегация из Узбекистан во главе с хокимом Наманганской области Шавкатджоном Абдуразаковым, в состав которой вошли 70 человек (представители органов власти, предприниматели, медицинские работники, педагоги, культурологи).

Отмечается, что во время визита состоялись встречи с официальными лицами, культурные мероприятия и начала работу выставка промышленной и плодоовощной продукции производителей из Наманганской области.

«За несколько дней нашего визита мы успели реализовать целый ряд проектов по увеличению объема товарооборота. На выставке товаров из Наманганской области было представлено более 400 видов продукции от 70 предприятий. Также мы подписали ряд контрактов на сумму около 75 млн долларов. Создание технопарка — это прекрасная модель поддержки стартапов. У нас тоже есть инновационные проекты, и мы бы хотели научиться у коллег из Тольятти «выращивать» высокие технологии, как это делают в стенах «Жигулевской долины». На мой взгляд, наш визит удался», — приводит пресс-служба слова Абдуразакова.

По словам заместителя председателя правительства Самарской области Натальи Катиной, члены делегации Самарской области не раз посещали с бизнес-миссией Узбекистан и Наманганскую область.

«Точек взаимодействия у нас очень много — и здравоохранение, и образование, и взаимное увеличение товарооборота между нашими регионами. Радует, что мы переходим на новую ступень общения, не только на уровне государств, но и между регионами — это намного ближе к нашему бизнесу. Надеемся, что наша дружба и взаимное сотрудничество будет крепнуть не только в экономической составляющей, но во многих других сферах», — сообщила она.

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