Тирасполь, 22 ноября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы России пообещали направить обращения к президенту РФ Владимиру Путину и российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с призывом обсудить энергетический кризис в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Об этом в эфире телеканала «Первый Приднестровски» 22 ноября сообщил председатель Верховного совета ПМР Александр Коршунов.

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Он сообщил, что разрешить проблему могут наращиванием поставок газа в регион. Пока же рассматривается вопрос, как оказать Приднестровью «техническую помощь».

«В первую очередь для обеспечения социальных обязательств перед гражданами. Это и пенсии, и пособия и заработные платы работников бюджетной сферы», — сообщил Коршунов.

Напомним, с 1 ноября Молдавия самовольно изменила порядок распределения природного газа, поставляемого из РФ. В ПМР вместо запланированных в этом месяце 118 млн кубометров голубого топлива решено передать 69 млн кубометров. В Приднестровье из-за дефицита газа остановили заводы, горячую воду подают по графику.