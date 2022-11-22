Майкоп, 22 ноября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Из Адыгеи запустят скоростную «Ласточку» на станцию «Имеретинский курорт (Олимпийский парк)». Дневной поезд из Майкопа №833/834 будет курсировать с 21 ноября четыре раза в неделю — по вторникам, средам, четвергам и пятницам, сообщили в РЖД.

JaReD Электропоезда «Ласточка»

За шесть часов поезд преодолеет маршрут «Майкоп — «Имеретинский Курорт (Олимпийский парк)» с девятью остановками — в Белореченской, Хыженской, Туапсе, Лазаревской, ЛОО, Дагомысе, Сочи, Хосте и Адлере. Отправление «Ласточки» по расписанию в 07:00, прибытие на конечную станцию — в 13:00.

В обратный путь поезд будет отправляться в 16:03 по понедельникам, вторникам, средам и четвергам. Прибытие в Майкоп — в 21:41.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял о планах на строительство автодороги между новыми курортами в Краснодарском крае и Адыгее — «Долина Васта» и «Лагонаки».