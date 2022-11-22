Тегеран, 22 ноября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Представители Ирана провели экспертную встречу с Киевом по вопросу иранских беспилотников, пишет 22 ноября информационное агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

«На сегодняшний день сделаны важные шаги в совместном взаимодействии оборонных специалистов Ирана и [Киева], и это будет продолжаться до тех пор, пока не будут устранены какие-либо недоразумения по этому поводу», — пишет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что обвинения западных стран в том, что Иран поставляет в Россию беспилотники, которые используются затем используются на территории б. УССР, безосновательны.

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