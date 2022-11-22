Москва, , 13:07 — REGNUM Сегодня, 22 ноября, по состоянию на 12.15 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,29%, до 87,7 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Цистерны нефть

«На нефтяном рынке 21 ноября появилась информация о том, что ОПЕК+, якобы, планирует на ближайшем заседании объявить об увеличении квот на добычу на 500 тыс баррелей в сутки.

На этом фоне рынок захлестнули распродажи. Но вскоре Саудовская Аравия опровергла этот вброс, и рынок начал активно отыгрывать потери.

Сегодня трейдеры ожидают данных по запасам от Американского института нефти, а завтра свою статистику представит минэнерго США. На этом фоне в нефтяных котировках может сохраниться высокая волатильность», — считает эксперт.

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