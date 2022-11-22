Москва, 22 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Сегодня, 22 ноября, по состоянию на 12:05 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,41%, до 60,60 рубля. Евро теряет 0,32%, отступая до 62,11 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

rotkevichkonstantin Рубли

«Фактор продажи валюты экспортерами для выплаты налогов и возвращения МинФина на рынок заимствований поддерживают сейчас курс рубля.

В свете этого внешние стрессы сейчас мало отражаются на российской валюте. На международном же валютном рынке тенденция укрепления доллара возобновилась.

Этому способствовала информация о новой вспышке заболеваемости коронавирусом и ужесточении пандемийных ограничений в Китае — инвесторы снова бегут в защитные инструменты на фоне опасений спада мировой экономики.

Также представители ФРС США продолжают придерживаться ястребиной риторики, прогнозируя подъем ставки выше 5%, хотя и менее резкими темпами. Вероятно, на ближайшем заседании американский регулятор повысит ставку на 0,5 процентного пункта.

Рубль же, вероятно, до конца текущей недели будет оставаться сильным на фоне налогового периода», — считает эксперт.

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