Берлин, 22 ноября 2022, 13:58 — REGNUM Почти каждому пятому жителю Германии приходится обращаться к своим сбережениям для покрытия ежедневных расходов на фоне роста цен, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения Reuters.
Как показал опрос общественного мнения, проведенный институтом Kantar среди 2 тыс. опрошенных, 19,4% респондентов заявили, что используют свои сбережения, чтобы выжить.
Около 12,3% респондентов заявили, что у них нет денег в резерве, но они могут обойтись, затянув пояса потуже, а 8% заявили, что им придется искать другую работу или государственную помощь, потому что у них нет денег, на которые можно было бы опереться.
В свою очередь, 57,4% респондентов заявили, что могут обойтись без сбережений.