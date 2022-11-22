Берлин, 22 ноября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Почти каждому пятому жителю Германии приходится обращаться к своим сбережениям для покрытия ежедневных расходов на фоне роста цен, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения Reuters.

Gage Skidmore Губернатор Флориды Рон ДеСантис

Как показал опрос общественного мнения, проведенный институтом Kantar среди 2 тыс. опрошенных, 19,4% респондентов заявили, что используют свои сбережения, чтобы выжить.

Около 12,3% респондентов заявили, что у них нет денег в резерве, но они могут обойтись, затянув пояса потуже, а 8% заявили, что им придется искать другую работу или государственную помощь, потому что у них нет денег, на которые можно было бы опереться.

В свою очередь, 57,4% респондентов заявили, что могут обойтись без сбережений.