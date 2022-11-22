Москва, 22 ноября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. За введение школьной формы выступают 81% участников опроса, проведённого в телеграм-канале Минпросвещения РФ.

Школьна форма

По итогам опроса 81% респондентов (более 8,5 тыс. проголосовавших) выступили за введение школьной формы, при этом 64% обозначили, что в школе уже есть форма.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов предложил ввести в России единую школьную форму.

Как сообщало ИА REGNUM, наличием обязательной школьной формы могут похвалиться многие страны и вопрос её введения очень широк, заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.