Санкт-Петербург, 22 ноября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в отношении членов группировки бывшего председателя городской Федерации вольной борьбы Владимира Кулибабы возбудили уголовное дело о бандитизме, сообщили 22 ноября в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Spb.sledcom.ru Здание ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

По версии следствия, криминальный авторитет Константин Яковлев, известный под кличкой Костя Могила, в 1993 году создал в Санкт-Петербурге устойчивую вооружённую банду. В нее вошли Владимир Кулибаба («правая рука» Яковлева), Игорь Савин, Владимир Карпинский, Анатолий Мотыль, Марат Аристов и другие. Основной деятельностью злоумышленников были вооруженные нападения на жителей и организаций Петербурга.

«После убийства Яковлева 25 мая 2003 года в Москве единоличным руководителем банды стал Кулибаба, который возглавил её и организовывал криминальную деятельность. Бандой были совершены различные преступления на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе незаконный оборот оружия, наркотических средств, мошенничества, а также похищения», — рассказали в ГСУ СКР по Петербургу.

Ранее ИА REGNUM рассказывало, что в декабре 2021 года в Петербурге задержали участников банды, которые действовали на территории Северной столицы вплоть до ареста. Тогда членам банды, которую после убийства Яковлева возглавил Кулибаба, вменили убийство 16 августа 1993 года нескольких мужчин на юге Петербурга.

Напомним, Яковлев был расстрелян в центре Москвы, когда остановился на автомобиле на светофоре. Убийц и заказчика ликвидации криминального авторитета так и не нашли.