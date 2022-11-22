Липецких школьников переводят на правильное питание

Липецк, , 12:58 — REGNUM Школьников в Липецкой области переводят на правильное питание — пока в рамках пилотного проекта только в одном районном центре. Об этом 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации области.

Школьная столовая ИА REGNUM ©

В лицее в райцентре Хлевное для школьников, при поддержке родителей, ввели особое диетическое меню. Стоимость обедов при этом, как подчёркивается, не поменялась.

Рацион, уточнили в администрации, будет сбалансированным и полезным. В меню больше нельзя будет увидеть колбасы, наггетсов, чипсов и так далее, зато появятся блюда из кролика местного производителя.

В случае, если реализация проекта будет успешным, опыт намерены распространить и на другие школы области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Салехарде школьную столовую переоборудовали в кафе, где подают кислородные коктейли и десерты с северными ягодами.