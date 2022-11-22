Глава МИД КНДР поздравила пакистанского коллегу с 50-летием установления дипломатических отношений

Пхеньян, , 13:22 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи направила поздравительное письмо главе МИД Пакистана Билавалу Бхутто Зардари в связи с 50-летием установления дипломатических отношений между странами. Об этом 22 ноября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

В письме северокорейский дипломат отметила, что несмотря на тяжелую международную обстановку странам удалось расширять и развивать отношения дружбы и сотрудничества в различных областях. Она также выразила надежду на то, что двусторонние отношения продолжат развиваться в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД КНДР выразила сожаление в связи с предвзятым отношением генсека ООН Антониу Гутеррешем к ситуации на Корейском полуострове.

Читайте также: Глава МИД КНДР назвала генсека ООН «марионеткой» США за предвзятость