Порт-о-Пренс, 22 ноября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Вспышка холеры унесла 176 жизней на Гаити на сегодняшний день, в то время как 9682 человека подозреваются в заражении этой болезнью. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на последний отчёт минздрава страны.

Marcello Casal Jr/ABr Гаити

На прошлой неделе организация «Врачи без границ» предупредила, что вскоре лечебные центры будут работать на пределе возможностей, ежедневно принимая около 270 человек, что в пять раз больше, чем в первые две недели начала распространения болезни.

Власти объявили о первом случае заболевания 2 октября в трущобах города-бидонвиля Сите-Солей. С тех пор болезнь распространилась на большую часть страны на фоне хронической нехватки топлива, из-за которой больницы были вынуждены сократить объем услуг.

Представитель министерства здравоохранения, доктор Жанти Филс Эсалус, признал в интервью местной радиостанции, что невозможно адекватно бороться с болезнью, если люди не верят в ее существование, но отметил, что в ряде районов проводятся такие мероприятия, как эпидемиологический надзор, повышение осведомленности и оказание медицинской помощи.

В 2010 году после сильного землетрясения вспышка холеры в Гаити стала причиной гибели около 10 000 человек и заражения более 800 000 человек.