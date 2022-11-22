Москва, 22 ноября 2022, 12:56 — REGNUM Сегодня, 22 ноября, президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования президенту Индонезия Джоко Видодо в связи жертвами из-за землетрясения в провинции Западная Ява, сообщается на сайте Кремля.
Президент РФ глубоко соболезнует в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением.
Путин попросил Видодо передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате бедствия.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо скорбит в связи с землетрясением магнитудой 5,6, которое привело к большим жертвам.
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