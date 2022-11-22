Эр-Рияд, 22 ноября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Судебные власти Саудовской Аравии привели в исполнение ряд приговоров, вынесенных в адрес лиц, обвиняемых в торговле и контрабанде наркотиков. Об этом сообщает Al-Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

По данным журналистов, 22 ноября по обвинению в наркоторговле был казнён уроженец Сирии.

Отмечается, что за последние 10 дней в Саудовской Аравии были казнены уже 12 человек: трое пакистанцев, четверо сирийцев, двое иорданцев и трое саудовцев.

В марте 2022 года в Саудовской Аравии были казнены 80 наркоторговцев, что является беспрецедентным событием в истории страны.