В Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за гололедицы
Москва,
22 ноября 2022, 12:54 — REGNUM В Москве и Московской области из-за гололедицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности, следует из прогностической карты Гидрометцентра.
Гололедица на дорогах
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице в Москва и Подмосковье действует до 21:00 23 ноября.
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