Москва, 22 ноября 2022, 12:54 — REGNUM В Москве и Московской области из-за гололедицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности, следует из прогностической карты Гидрометцентра.

Гололедица на дорогах
Гололедица на дорогах
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение о гололедице в Москва и Подмосковье действует до 21:00 23 ноября.