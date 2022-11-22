В Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности
Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за гололедицы
Москва, 22 ноября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Москве и Московской области из-за гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности, следует из прогностической карты Гидрометцентра.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гололедица на дорогах
«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице в Москва и Подмосковье действует до 21:00 23 ноября.