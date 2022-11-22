Москва, 22 ноября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Москве и Московской области из-за гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности, следует из прогностической карты Гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гололедица на дорогах

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение о гололедице в Москва и Подмосковье действует до 21:00 23 ноября.