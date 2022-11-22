Москва, 22 ноября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Русская православная церковь не раз бывала мишенью для уничтожения со стороны безбожной власти. Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Иван Андреевский Владимир Легойда

«Как и многие другие случаи преследования верующих на [территории б. УССР] с 2014 года, эта акция устрашения верующих практически наверняка останется без внимания тех, кто называет себя международным правозащитным сообществом. <…> Русская православная церковь, неся служение в России, на [территории б. УССР] и в Белоруссии, уже была в роли мишени, избранной безбожной властью для уничтожения», — написал Легойда в своём телеграм-канале.

По его словам, в РПЦ молятся о единоверцах в Киево-Печерской лавре, «которые становятся жертвами беззакония, и призываем всех небезразличных людей сделать всё возможное, чтобы преследования прекратились, а древняя святыня оставалась местом молитвы за мир».

Ранее стало известно, что служба безопасности киевского режима проводит обыски в Киево-Печерской лавре.