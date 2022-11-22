Осло, 22 ноября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Норвежская компания Bergen Engines, отказавшаяся сотрудничать с Россией на фоне специальной военной операции, решила возобновить поставки запчастей российским компаниям для ремонта газовых турбин. Об этом сообщает Bergens Tidende.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

Согласно информации норвежской газеты, компания возобновила сотрудничество с рядом российских компаний, исполняя долгосрочные договорные обязательства. Контракты были заключены сторонами несколько лет назад.

Йон Эрик Рев, управляющий директор компании, подчеркнул, что после консультации с владельцами компании из Великобритании было принято решение о возобновлении сотрудничества с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты из стран Запада считают, что Норвегия «неприлично» обогащается на конфликте на территории б. УССР.

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