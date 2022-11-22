Норвежская компания начнёт поставку в Россию запчастей для газовых турбин
Норвежская компания Bergen Engines продолжит поставку запчастей в Россию для ремонта газовых турбин
Осло, 22 ноября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Норвежская компания Bergen Engines, отказавшаяся сотрудничать с Россией на фоне специальной военной операции, решила возобновить поставки запчастей российским компаниям для ремонта газовых турбин. Об этом сообщает Bergens Tidende.
Согласно информации норвежской газеты, компания возобновила сотрудничество с рядом российских компаний, исполняя долгосрочные договорные обязательства. Контракты были заключены сторонами несколько лет назад.
Йон Эрик Рев, управляющий директор компании, подчеркнул, что после консультации с владельцами компании из Великобритании было принято решение о возобновлении сотрудничества с Россией.
Как сообщало ИА REGNUM, эксперты из стран Запада считают, что Норвегия «неприлично» обогащается на конфликте на территории б. УССР.
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