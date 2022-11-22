Лондон, 22 ноября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. На утренних торгах 22 ноября биткоин удержался ниже отметки в $16 000, до которой ранее опустился впервые за два года, поскольку инвесторы встревожены новыми признаками стресса, на сей раз у криптовалютной платформы Genesis Trading, о чём сообщает Financial Times.

Capital.ru Криптовалюта

За последние сутки биткоин упал на 2,7% и торговался по цене $15 821,52. Таким образом, его потери за последние семь дней составили 4,9%. Эфир, вторая по рыночной капитализации криптовалюта, упал на 3,3% до $1 102,25, по данным криптовалютного трекера CoinGecko.

До последней серии падений биткоин опускался ниже порога в 16 000 долларов в ноябре 2020 года.

На ситуацию на рынке криптовалюты повлияли сообщения о том, что Genesis Trading предупредила потенциальных инвесторов, что ей, возможно, придется объявить о банкротстве, если она не сможет привлечь новые денежные средства.

Это произошло после того, как платформа приостановила вывод средств со своего кредитного подразделения после беспрецедентных рыночных потрясений, вызванных крахом одной из крупнейших криптобирж FTX.

Genesis пыталась привлечь капитал в размере не менее $1 млрд, в том числе путем переговоров с Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржей, которые, однако, ни к чему не привели.

«Genesis продолжает вести конструктивные переговоры с кредиторами», — заявила компания 21 ноября.