Историки ЛНР и ДНР помогают в создании книг о преступлениях фашистов

Гатчина, Ленинградская область, , 12:59 — REGNUM Федеральное архивное агентство России готовит книги с документальными свидетельствами преступлений, совершённых нацистами в Донбассе в годы Великой Отечественной Войны. Им помогают историки из ЛНР и ДНР, сообщил 22 ноября руководитель Росархива Андрей Артизов.

Разрушенный Донецк

По его словам, работа над двумя книгами памяти должна завершиться в 2023 году. Некоторые материалы из регионов, воссоединившихся с Россией, уже публикуются в рамках интернет-проекта «Без срока давности».

«Все всесоюзные процессы уже обнародованы, сейчас у нас основной тренд — это всё-таки регионы, то, что находится в региональных архивах, в советское время это мало использовалось. Речь идёт о 23 оккупированных нацистами областях современной Российской Федерации», — сказал РИА Новости глава Росархива.

В будущем году Росархив планирует оцифровать и впервые обнародовать по меньшей мере пять партий документов о региональных судебных процессах над нацистскими преступниками.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в городе Гатчина Ленинградской области открылся форум «Без срока давности», посвящённый геноциду советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.

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