Благовещенск, 22 ноября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Амурской области в октябре подорожали авиабилеты в Москву, выросли цены на бананы и стоимость услуг телефонной связи. Годовая инфляция в регионе приблизилась к среднероссийскому уровню и составила 12,62%, сообщила «Амурская правда » на основании данных регионального отделения центробанка.

Помидоры

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Цены на авиаперелёт в Москву увеличились из-за того, что авиакомпании сократили количество рейсов в столицу, реагируя на снижение спроса.

«В предыдущие месяцы в связи с запуском прямых авиарейсов в другие города сократился спрос на полеты в Москву и цены на перелеты в этом направлении снижались. В октябре из-за сокращения некоторыми авиакомпаниями числа рейсов в столицу цены на полеты в Москву снова выросли. В результате в годовом выражении цены на авиаперелеты снижались медленнее», — отметил начальник экономического отдела отделения Центробанка по Амурской области Алексей Боткин.

Среди продуктов питания сильнее всего дорожали овощи и фрукты. Так, помидоры выросли в цене из-за сокращения посевных площадей для их выращивания, а бананы — из-за усложнения логистики поставок. Стоимость услуг связи выросла из-за изменения тарифов в большую сторону одной из компаний.

В Амурском отделении Центробанка в 2022 году прогнозируют инфляцию на уровне 12-13%, в 2023 — в 5-7%, в 2024 — в 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за десять месяцев 2022 года цены на мясо выросли в среднем на 8,5%. Аналогичные жалобы на резкий рост мяса также поступали от жителей Якутии.