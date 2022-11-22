В Ереване из университета эвакуировали студентов и преподавателей
В Ереване в одном из вузов стало плохо студентам
Ереван,
22 ноября 2022, 12:54 — REGNUM Утром 22 ноября в Национальном центре кризисного управления МЧС Армении сообщили, что ряду студентов в Армянском государственном экономическом университете в Ереване стало плохо, а в корпусе был замечен странный запах. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Около 400 студентов и 35 преподавателей были эвакуированы до прибытия спасателей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия отправили оперативную группу спасателей, а также химиков из отдела радиационного, химического и биологического мониторинга.
Согласно последним данным, в университете уже начали брать пробы воздуха. Измерительные приборы пока не выявили каких-либо опасных веществ.
История вопроса
Химические вещества, используемые в промышленности, могут представлять значительную опасность для людей и окружающей среды. Несмотря на все меры предосторожности, предпринимаемые при работе с такими веществами, их утечки и разливы иногда случаются.
Разливы кислот, легковоспламеняющихся жидкостей, токсичных химикатов, реактивов, окислителей и других опасных химикатов могут происходить прямо на производстве, в местах хранения, при транспортировке или в лабораториях.
Пагубное воздействие химических веществ на людей может проявляться в виде отравления, пожаров и взрывов, химических ожогов. Химические вещества при разливе или утечке могут представлять опасность сами по себе или образовывать опасные соединения.
Крупнейшей в истории катастрофой такого рода является выброс паров метилизоцианата на заводе по производству удобрений американской компании Union Carbide 3 декабря 1984 года в индийском городе Бхопале, в результате чего погибло 18 тысяч человек.
В последнее время большое количество катастроф, связанных с выбросами химических веществ, происходит в Юго-Восточной Азии, в частности в Китае, где идёт бурное развитие индустрии, но зачастую пренебрегают правилами техники безопасности.