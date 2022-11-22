Ереван, 22 ноября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Утром 22 ноября в Национальном центре кризисного управления МЧС Армении сообщили, что ряду студентов в Армянском государственном экономическом университете в Ереване стало плохо, а в корпусе был замечен странный запах. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Ara Chahvekilian Ереван

«Около 400 студентов и 35 преподавателей были эвакуированы до прибытия спасателей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия отправили оперативную группу спасателей, а также химиков из отдела радиационного, химического и биологического мониторинга.

Согласно последним данным, в университете уже начали брать пробы воздуха. Измерительные приборы пока не выявили каких-либо опасных веществ.