Хабаровск, 22 ноября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В преддверии Нового года жители Хабаровска могут собрать посылку для участников специальной военной операции. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUMв пресс-службе городской мэрии.

Денис Абрамов ИА REGNUM Тёплые носки для солдат

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В столице Хабаровского края стартовала акция «С любовью к солдату».

«Все желающие могут принести тёплые рукавицы, носки, в которые можно упаковать сладкие подарки и новогодние письма. Гостинцы можно передать в подростково-молодежный клуб «Юбилейный» до 21 декабря. Так мы дадим почувствовать нашим защитникам, что их ждут, любят и верят в их победу», — рассказали в комитете по управлению Краснофлотским районом.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко в очередной раз побывал в зоне спецоперации на Донбассе.