Мелитополь, 22 ноября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Пособника киевских боевиков, признавшегося в том, что он спонсировал вооружённые формирования киевского террористического режима, задержали в Запорожской области правоохранители. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба Росгвардии.

40.мвд.рф Задержание

Уточняется, что подозреваемый был пойман росгвардейцами совместно с другими правоохранителями.

«После задержания он признался, что передавал противнику данные о местонахождении российских войск и перечислял денежные средства националистам», — говорится в сообщении, и добавляется, что по месту проживания задержанного были найдены коктейли Молотова и самодельные шипы для прокалывания автомобильных колес.

При этом на предоставленной Росгвардией видеозаписи задержанный призвал всех «жить просто по закону», не нарушая их.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киевский район Донецка вновь подвергся обстрелу со стороны вооружённых бандеровских формирований.