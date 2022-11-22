Доха, 22 ноября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Превышение изначальных значений по вместимости стадионов чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре допустимо. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Отмечается, что заявленная вместимость стадионов ЧМ-2022 является рекомендуемой для заполнения объектов.

20 ноября состоялся матч открытия ЧМ-2022, в котором сыграли сборные Катара и Эквадора (0:2). Первоначально было заявлено, что вместимость стадиона «Аль-Байт» составляет 60 тыс. человек, однако во время матча организаторы сообщили, что на игре присутствуют 67 372 зрителя.

В ФИФА уточнили, что вместимость стадиона «Аль-Байт» составляет 68 895 человек. Вместимость арены «Лусаил» — 88 966 человек, «Халифа» — 45 857, «Ахмад бин Али» — 45 032, «Эдьюкейшн сити» — 44 667, «Аль-Тумама» — 44 400, «Эль-Джануб» — 44 325, «Стадион 974» — 44 089.

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