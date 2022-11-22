Туриндустрии Крыма выделено 1,5 млрд рублей

Симферополь, , 12:47 — REGNUM Около полутора миллиарда рублей выделено Республике Крым на поддержку туристической сферы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в тг-канале 22 ноября.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Деньги выделены из резервного фонда правительства России. Из них около 1,5 тыс. крымских предприятий туристического бизнеса получат единовременную выплату на сохранение занятости в размере двух МРОТ на одного работника.

Для получения выплат предприниматели могут подать заявку на портале Совета министров Крыма по 35 видам деятельности. Приоритет будет отдаваться средствам размещения и турфирмам.

«Напомню, что получатель выплаты берет на себя обязательство по сохранению заявленной среднесписочной численности работников до 1 апреля 2023 года», — уточнил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжение о выделении субсидии в размере 1,6 млрд рублей на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя в начале ноября подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. 2022 год стал для туристической сферы полуострова испытанием — поток гостей в Крым по сравнению с предыдущим годом значительно снизился, прежде всего из-за ограничения авиасообщения.

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