Санкт-Петербург, 22 ноября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в ходе торжественной церемонии спустили на воду новый атомный ледокол «Якутия» проекта 22 220. Команду для спуска атомохода со стапелей дал президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Атомный ледокол «Якутия» перед спуском на воду

«Спуск разрешаю», — сказал Владимир Путин.

Перед речью президента ледокол освятили. Церемония прошла при участии оркестра. Крёстной матерью атомного ледокола «Якутия» стала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Ей доверили разбить о борт судна традиционную бутылку шампанского.

Универсальный атомный ледокол «Якутия» — четвёртое судно проекта 22 220 (третье серийное), которое строится на Балтийском заводе по заказу ФГУП «Атомфлот», входящего в ГК «Росатом». Судно было заложено на стапеле завода 26 мая 2020 года.

Специалисты Балтийского завода подготовили ледокол к спуску на воду для дальнейшей достройки у причальной стенки предприятия.

Полное водоизмещение судна составляет 33,5 тыс. тонн. В длину ледокол имеет 173,3 метра, в ширину — 34 метра. Судно может развивать скорость в 22 узла по чистой воде. После передачи заказчику ледокол «Якутия» будет приписан к порту Мурманск и работать в Арктике.