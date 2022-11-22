Москва, 22 ноября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Благодаря мастер-плану планируется существенно увеличить финансирование на благоустройство Петропавловска-Камчатского. Стратегический план развития столицы Камчатки обсудил губернатор края Владимир Солодов на встрече с министром строительства России Иреком Файзулиным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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В мастер-плане Петропавловска-Камчатского большое внимание уделено благоустройству города и модернизации системы ЖКХ.

«Мы проговорили подходы к модернизации ЖКХ — базовой инфраструктуры, что является основой для дальнейшего развития. Сейчас по поручению президента РФ реализуются дополнительные программы модернизации ЖКХ по всей стране. Нам уже подтверждена часть средств. Но, ввиду запущенности системы ЖКХ — это касается и водоотведения, и канализации, и очистных сооружений, — требуется увеличение. Будем вместе работать чтобы дополнительные средства в рамках реализации мастер-плана были изысканы», — сказал по итогам встречи губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, поручения президента России Владимира Путина по итогам совещания по социально-экономическому развитию Петропавловска-Камчатского позволят решить в столице региона целый ряд проблем, которые копились десятилетиями.