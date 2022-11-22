Москва, 22 ноября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Модернизация детских лагерей, которые находятся в запустении, в первую очередь коснется объектов, расположенных в Дагестане и Алтае. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе заседания Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Силуанов

По его словам, такая необходимость связана с тем, что у указанных регионов нет собственных финансовых ресурсов для того, чтобы привести эти лагеря в нормальное состояние.

«Эта программа будет и дальше расширяться. Мы будем увеличивать как количество лагерей, так и количество субъектов РФ, которые будут вовлечены в это мероприятие», — сказал Силуанов при рассмотрении во втором чтении проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы.