Донецк, 22 ноября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, а также Макеевку. Об этом 22 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 12:28 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также уточняется, что в 12:30 ВСУ впустили три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка и в 12:35 — три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Забайкальском крае подводят итоги большого патриотического благотворительного концерта «Наши», проведённого в Чите. Средства, собранные от продажи билетов и сувенирной продукции, будут направлены на поддержку семей мобилизованных забайкальцев.