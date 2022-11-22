Иркутск, 22 ноября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В связи с увеличением доходов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 22 ноября подписал указ о внесении поправок в областной бюджет 2022 года. Они будут рассмотрены на ближайшей сессии регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Увеличение собственных доходов в текущем году планируется на 8,1 млрд рублей. В целом они составят около 194,4 млрд. Общий объем доходов предлагается утвердить в сумме 252,6 млрд рублей.

Расходы предлагается утвердить в объеме 272,3 млрд рублей, что на 4,9 млрд больше к действующему финансовому закону, в том числе за счет увеличения собственных доходов — 6 млрд рублей.

Наиболее крупные суммы дополнительных расходов глава региона предлагает направить на выплату в декабре зарплат бюджетников (1,8 млрд), субвенцию на дошкольное образование (1,3 млрд), финансовую помощь муниципалитетам (1,1 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно законопроекту, уже принятому в первом чтении, доходы областного бюджета на 2023 год утверждены в сумме 233,7 млрд рублей. Из них 197,8 млрд рублей — это налоговые и неналоговые (собственные) доходы, их объем выше действующего закона текущего года на 11,6 млрд рублей.

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