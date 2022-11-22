Кострома, , 13:35 — REGNUM Полномочия по регулированию общественного транспорта в Костроме передаются с городского на региональный уровень. Закон об этом 24 ноября рассмотрит Костромская областная дума, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В случае, если его примут, он вступит в силу с 1 января 2023 года.

Администрация Костромской области

В других городах и районах области транспортные полномочия останутся на местном уровне. После принятия закона в областном центре будет проведена транспортная реформа. Власти изменят систему финансовых отношений с перевозчиками: они будут получать средства из бюджета за выполнение рейсов. Сбором денег с пассажиров займётся отдельная структура.

По мнению властей, это повысит качество транспортных услуг в Костроме.

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