Хартум, 22 ноября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Один из старейших и самых влиятельных политических лидеров Судана Мохаммед Осман аль-Мергани вернулся на родину после десяти лет, проведённых в изгнании. Об этом сообщает Al-Hadath.

M.Saleh Протесты в Судане

По данным журналистов, 22 ноября самолёт аль-Мергани приземлился в аэропорту Хартума, где собрались десятки тысяч человек.

Как сообщается, Мергани является одним из лидеров крупнейшей оппозиционной «Демократической федералистской партии» Судана с 1968 года и пользуется авторитетом среди представителей ряда местных племён.

По информации журналистов, глава оппозиции вернулся в Судан для того, чтобы выступить посредником между лидерами разных групп в своей партии и возглавить её перед предстоящими парламентскими выборами.

Ранее «Демократическая федералистская партия» уже входила в состав правительства Судана, которое было свергнуто в результате военного переворота.