Мэр одного из городов Башкирии прокомментировал информацию о готовящейся стрельбе в школах

Уфа, , 12:46 — REGNUM Сообщение о готовящейся стрельбе в школах и колледжах башкирского города Сибая оказались ложными. Об этом 22 ноября сообщил глава администрации городского округа город Сибай Азамат Юлдашбаев на своей странице в социальной сети.

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«Сегодня в дежурную часть Отдела МВД России по г. Сибаю поступило сообщение о том, что неизвестные готовятся к стрельбе в школах и колледжах города. Сотрудниками полиции были проведены проверки учреждений образования, сообщение оказалось ложным», — сообщил чиновник.

Он также сообщил, что во всех образовательных учреждениях города был усилен пропускной режим. Работа осуществляется в штатном режиме.

«Руководителям учреждений, предприятий и организаций города необходимо организовать работу по обеспечению безопасности», — сообщил он.

Юлдашбаев также попросил жителей города не терять бдительность.