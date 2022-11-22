В ЛНР заявили, что ЧВК «Моцарт» из США не может противостоять «вагнеровцам»
Полковник ЛНР сравнил американский ЧВК «Моцарт» и «Группу Вагнера»
Луганск,
22 ноября 2022, 12:42 — REGNUM Воюющая на сватовском направлении за ВСУ американская частная военная компания «Моцарт» не в состоянии противостоять «Группе Вагнера», заявил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
Военные США в Йемене
Ocularusa.com
«Чтобы им противостоять «Вагнеру», они должны обзавестись бронетехникой, должны обзавестись какими-то летательными аппаратами типа «вертушки», самолёта, с которыми они привыкли в других странах воевать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По его мнению, их задача больше «с морально-психологической точки зрения, чтобы ВСУ уверовали в некую свою победу».
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.