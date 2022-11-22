Полковник ЛНР сравнил американский ЧВК «Моцарт» и «Группу Вагнера»

Луганск, , 12:42 — REGNUM Воюющая на сватовском направлении за ВСУ американская частная военная компания «Моцарт» не в состоянии противостоять «Группе Вагнера», заявил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

Военные США в Йемене Ocularusa.com

«Чтобы им противостоять «Вагнеру», они должны обзавестись бронетехникой, должны обзавестись какими-то летательными аппаратами типа «вертушки», самолёта, с которыми они привыкли в других странах воевать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, их задача больше «с морально-психологической точки зрения, чтобы ВСУ уверовали в некую свою победу».