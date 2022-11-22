Москва, 22 ноября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Сегодня, 22 ноября президент России Владимир Путин освободил Ивана Солтановского от должности постпреда РФ при Совете Европы. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Флаги стран — членов Совета Европы

В Указе главы государства говориться: «Освободить Солтановского от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика».

ИА REGNUM ранее сообщало, в попытках оспорить полномочия делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) нет ничего нового, заявлял постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский.

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