Токио, 22 ноября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Киевский режим получит от властей Японии экстренную помощь в виде генераторов и солнечных батарей. Об этом 22 ноября сообщил японский МИД.

(сс) Aleksandr1984 Солнечная батарея

В дипведомстве объявили о решении правительства Японии направить Киеву экстренную помощь на сумму примерно 2,57 млн долларов для поддержки энергетического сектора в зимний период.

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси рассказал, что «когда дни становятся холоднее и короче, данная поддержка является очень важной» для тех, кто не может пользоваться оборудованием для обогрева.