Москва, 22 ноября 2022, 12:38 — REGNUM Бывший руководитель Ростуризма Зарина Догузова войдёт в состав Экспертного совета при российском правительстве. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил представитель Догузовой.
«Зарина Догузова войдёт в состав Экспертного совета при правительстве», — сказал представитель экс-главы Ростуризма.
Он также подтвердил информацию о том, что Догузова отказалась от должности курирующего замминистра в Минэкономразвития РФ.
Ранее Зарина Догузова заявила, что будет стараться «быть максимально полезной своей стране».