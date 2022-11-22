Москва, 22 ноября 2022, 12:38 — REGNUM Бывший руководитель Ростуризма Зарина Догузова войдёт в состав Экспертного совета при российском правительстве. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил представитель Догузовой.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова
Федеральное агентство по туризму

«Зарина Догузова войдёт в состав Экспертного совета при правительстве», — сказал представитель экс-главы Ростуризма.

Он также подтвердил информацию о том, что Догузова отказалась от должности курирующего замминистра в Минэкономразвития РФ.

Ранее Зарина Догузова заявила, что будет стараться «быть максимально полезной своей стране».