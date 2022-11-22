Москва, 22 ноября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Бывший руководитель Ростуризма Зарина Догузова войдёт в состав Экспертного совета при российском правительстве. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил представитель Догузовой.

Федеральное агентство по туризму Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова

«Зарина Догузова войдёт в состав Экспертного совета при правительстве», — сказал представитель экс-главы Ростуризма.

Он также подтвердил информацию о том, что Догузова отказалась от должности курирующего замминистра в Минэкономразвития РФ.

Ранее Зарина Догузова заявила, что будет стараться «быть максимально полезной своей стране».