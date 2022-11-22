Владивосток, 22 ноября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в очередной раз побывал в зоне спецоперации на Донбассе.

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации

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«Побывал в расположении 60-й бригады 5-й армии. Отвезли очередную партию спецсредств нашим бойцам в зону СВО. Привезли 300 квадрокоптеров, дроны, тепловизоры, ночные прицелы, рации, аккумуляторы, которые нужны ребятам на передовой. Они радуются помощи, особенно когда приходят письма детей со словами поддержки.

Очень рад, что земляки держатся друг за друга, поддерживают товарищей. Встретил сразу несколько бойцов из Хороля. Мужики сильные. Обязательно передам приветы. Персональный привет — председателю думы Хорольского округа от бойца с позывным «Батя».

С нами вернулись раненые бойцы, пожелавшие долечиваться дома.

Передаю всем приморцам слова большой благодарности от земляков за поддержку!» — сказал в своём телеграм-канале Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, бригада врачей из Красноярского края вернулась домой, проработав в городе Свердловске Луганской Народной Республики почти три недели.