Майкоп, 22 ноября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В столице Адыгеи провели акцию по сбору гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Херсонской области. За две недели волонтеры и неравнодушные жители республики собрали около 1000 кг вещей первой необходимости и продуктов питания.

Портал республикаадыгея.рф Гуманитарная помощь из Адыгеи

«В республиканской столице подведены промежуточные итоги сбора гуманитарной помощи для переселенцев из Херсонской области. За минувшие две недели в рамках акции майкопчане собрали тонну товаров первой необходимости», — говорится в сообщении администрации города.

Пункты сбора помощи открыты во всех школах и детских садах Майкопа, а также два единых центра созданы в городе Майкопе и в станице Ханской. Для нуждающихся семей жители Адыгеи несли продукты питания, средства личной гигиены, канцелярские принадлежности, одежду, обувь, игрушки и детское питание. Распределять гуманитарный груз будут по пунктам временного размещения переселенцев.

Напомним, при поддержке партии «Единая Россия» и республиканского штаба «МыВместе» постоянно формируется для отправки в зону проведения спецоперации и подшефный Генический район Херсонской области гуманитарный груз, состоящий из продуктов питания, теплой одежды, спальных мешков, автопокрышек и других необходимых вещей.