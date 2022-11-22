Минфин Казахстана не планирует выделять деньги на инаугурацию президента
Глава минфина Казахстана ответил на вопрос о выделении средств из бюджета на инаугурацию президента
Астана,
22 ноября 2022, 12:39 — REGNUM Выделение денег на инаугурацию президента Казахстана из госбюджета не предусмотрено. Об этом 22 ноября сообщил министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.
Касым-Жомарт Токаев
Akorda.kz
Журналисты спросили главу минфина, сколько нужно будет потратить на церемонию.
«На инаугурацию президента дополнительно из бюджета финансовых средств не будет выделено», — ответил министр.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Казахстане подвели окончательные итоги выборов президента. Победил действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, получив более 81% голосов.
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История вопроса
Казахстан остаётся одной из наиболее стабильных стран на постсоветском пространстве, чему способствовала неизменная фигура Нурсултана Назарбаева в кресле президента. Отношения с Россией хотя и несколько омрачаются отдельными решениями руководства страны, к примеру, реформой алфавита, основываются на взаимовыгодном экономическом сотрудничестве. Казахстан вместе с Россией и Белоруссией в 2010 году создали Таможенный союз. В марте 2019 года Назарбаев ушёл в отставку, исполняющим обязанности главы государства назначен председатель Сената парламента Республики Казахстан Токаев. Последний уже объявил о неизменности политического курса Казахстана.