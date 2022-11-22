Астана, 22 ноября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Выделение денег на инаугурацию президента Казахстана из госбюджета не предусмотрено. Об этом 22 ноября сообщил министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Журналисты спросили главу минфина, сколько нужно будет потратить на церемонию.

«На инаугурацию президента дополнительно из бюджета финансовых средств не будет выделено», — ответил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Казахстане подвели окончательные итоги выборов президента. Победил действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, получив более 81% голосов.