Минфин Казахстана не планирует выделять деньги на инаугурацию президента
Глава минфина Казахстана ответил на вопрос о выделении средств из бюджета на инаугурацию президента
Астана, 22 ноября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Выделение денег на инаугурацию президента Казахстана из госбюджета не предусмотрено. Об этом 22 ноября сообщил министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.
Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев
Журналисты спросили главу минфина, сколько нужно будет потратить на церемонию.
«На инаугурацию президента дополнительно из бюджета финансовых средств не будет выделено», — ответил министр.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Казахстане подвели окончательные итоги выборов президента. Победил действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, получив более 81% голосов.