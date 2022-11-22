Москва, , 12:31 — REGNUM В возрасте 88 лет умер заслуженный тренер России по волейболу Александр Папин. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба московского клуба «Динамо».

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«Александр Васильевич посвятил всю жизнь волейболу, за свою продолжительную карьеру он воспитал не один десяток известных и прославленных спортсменов. Он умел и любил работать с молодыми волейболистами, передавая им свой богатейший опыт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале XXI века Папин вместе с Виктором Радиным проделали колоссальную работу по возрождению волейбольного клуба «Динамо».

С 1968 по 1980 год Папин подготовил 11 мастеров спорта, шесть мастеров спорта международного класса, а также олимпийского чемпиона 1980 года Владимира Чернышёва.

С 1980 по 1984 год он работал в Африке, а затем тренировал молодёжные и юношеские команды СССР, СНГ, России. С 2004 года Папин работал в команде «Динамо-олимп» и занимался подготовкой резерва «Динамо».